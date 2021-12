Giro di tamponi dopo le vacanze: Mou è in ansia

Oggi la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini dopo aver staccato la spina per una settimana

Fiato sospeso a Trigoria in vista della ripresa dell’attività della prima squadra, come riporta Il Tempo. Oggi la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini dopo aver staccato la spina per una settimana: prima di riprendere gli allenamenti giocatori e staff tecnico verranno sottoposti ad un tampone molecolare che sta tenendo in ansia José Mourinho. In caso di brutte sorprese infatti lo Special One si troverebbe nuovamente a fare i conti con una rosa non al completo a pochi giorni dai big match contro Milan e Juventus (6 e 9 gennaio). Un timore più che giustificato considerato l’aumento dei contagi registrato nell’ultima settimana e i tanti calciatori che hanno scelto di trascorrere il periodo natalizio lontano dalla Capitale. Oltre a Mourinho infatti sono tredici i giocatori che hanno optato per un viaggio all’estero. Una volta conosciuto l’esito dei tamponi la squadra inizierà a preparare la sfida di giovedì prossimo a San Siro.