Gioca Belotti. Il baby Cassano va in panchina

Mourinho decide di cambiare l’attacco giallorosso, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Orfano di Dybala e Zaniolo, sta pensando di schierare un assetto inedito: con due punte, vicino ad Abraham, giocherà Belotti. L’emergenza però non riguarda solo il reparto offensivo: a destra mancheranno Celik e Karsdorp. Per far fronte alla carenza di uomini – sono 6 gli indisponibili – insieme alla prima squadra sono partiti anche Missori e Cassano.