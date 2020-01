Giallorossi in visita all’IRCCS San Raffaele

I campioni della Roma regalano un pomeriggio di sorrisi ai piccoli pazienti dell’IRCCS San Raffaele. Ieri Antonio Mirante e Bryan Cristante, insieme alla mascotte Romolo, hanno fatto visita al reparto di riabilitazione pediatrica portando una ventata di gioia e momenti magici all’interno dell’istituto sanitario romano, come riporta Il Tempo.

I due giocatori hanno aperto così l’anno dei “Toys day” – appuntamenti che vedranno impegnati i calciatori giallorossi in incontri con bambini che vivono situazioni particolari – autografando palloni e consegnando giocattoli a bambini, increduli e meravigliati per la bella sorpresa ricevuta. Cristante e Mirante sono stati accolti dal presidente del San Raffaele, Carlo Trivelli, il direttore sanitario Ugo Aparo e la responsabile del Centro per lo sviluppo infantile e riabilitazione pediatrica Condoluci, che hanno guidato i due romanisti durante il giro del reparto.