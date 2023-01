Giallorosse inarrestabili

Valanga giallorossa. La Roma femminile di Spugna (alla sua seconda stagione sulla panchina delle giallorosse) asfalta la Fiorentina a domicilio 7-1 in un match senza storia, come riporta Il Tempo, e si stacca in vetta alla classifica del campionato di serie A con sei punti di vantaggio sulla Juventus che oggi alle 14.30 ospita il Sassuolo.

Al Piero Torrini di Sesto Fiorentino, pronti via e la Roma è già in vantaggio grazie alla rete dopo quattro minuti di Andressa. Il raddoppio non tarda ad arrivare, ci pensa Greggi al 17' a realizzarlo. Prima del riposo, rosso a Mijatovic e la Viola resta in dieci. Al 48', è la Fiorentina a trovare il gol con Parisi, ma la Roma è non trema e appena sette minuti più tardi si riporta avanti di due reti grazie ad Haavi. Al 74' ci pensa Andressa a calare il poker realizzando la sua personale doppietta, poi Kramzar mette dentro il quinto gol, ma non è ancora finita perché in pieno recupero arrivano anche le marcature di Cinotti e Giugliano a completare l'opera.