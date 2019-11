Giallorosse al Tre Fontane col Sassuolo

Una vittoria per rimanere tra le prime della classe. Archiviata finalmente la terza sosta stagionale riparte il campionato femminile, come riporta Il Tempo.

Domani alle 12.30 al Tre Fontane torna in campo la Roma di Betty Betty Bavagnoli contro il Sassuolo (diretta Sky Sport). Le giallorosse, reduci da tre vittorie consecutive, sono a caccia di conferme per tentare l’assalto alla prima posizione in classifica: la Roma è attualmente seconda con 9 punti insieme alla Fiorentina, a -3 da Milan e Juventus. Nel match contro le ragazze allenate da Piovani le giallorosse ritroveranno la ex Pugnali, passata al club neroverde durante il calciomercato estivo. “La squadra arriva a questo appuntamento con grande consapevolezza, ci siamo preparate bene. Sono contenta perché ho notato alcuni miglioramenti, come la determinazione di iniziare subito forte e di essere aggressive. Il Sassuolo è una squadra preparata – le parole di Bavagnoli – sono arrivate giocatrici importanti come Sabatino e Pugnali che hanno dato qualità ad un gruppo già molto organizzato”. Domani in campo anche la Serie B: la Lazio Women è impegnata sul campo del Perugia.