Giacinti porta le giallorosse in vetta

Basta un gol di Giacinti a regalare alla As Roma femminile il primo posto in classifica. Al Tre Fontane, riferisce Il Tempo, le giallorosse superano di misura il Como 1-0 e si portano al comando insieme alla Fiorentina che ha battuto la Sampdoria 2-1. Al termine dell’incontro, mister Alessandro Spugna è soddisfatto. «Dobbiamo affrontare ogni partita con questa fame e questa determinazione – spiega – nel primo tempo non abbiamo fatto le cose che avremmo dovuto, poi nella ripresa loro sono un po’ calate e noi abbiamo preso in mano la partita». Giacinti, l’autrice del gol vittoria sta attraversando un ottimo momento. «Lei è una giocatrice importante – sottolinea l’allenatore della Roma – sia che parta dall’inizio sia che subentri, ha fame di vincere e questo per noi è molto importante».