Gelo e Covid: a Sofia viaggio lampo

Se la Roma vuole coltivare qualche chance di chiudere in vetta il girone di Conference League domani dovrà vincere

Una partita che sulla carta è solo una formalità, come riporta Il Tempo, domani quella in casa del Cska Sofia (arbitra lo scozzese Walsh), ma bisognerà anche sperare che il Bodo Glimt non faccia lo stesso in Ucraina con lo Zorya .

Il tecnico deciderà stamattina se risparmiare il viaggio a qualche altro giocatore non al meglio. Di sicuro torneranno in campo Karsdorp e Abraham che erano squalificati con l’Inter, stesso discorso per Mancini e Zaniolo che saranno fuori invece lunedì prossimo in campionato. In Bulgaria l’allarme Covid è fortissimo da oltre un mese, per questo il numero delle persone al seguito della squadra sarà ristretto rispetto alla consuetudine, con la soglia di attenzione che verrà alzata per evitare qualsiasi tipo di rischio. Il rientro è previsto subito dopo il match, con atterraggio a Roma nella notte.