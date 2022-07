Gelo con il Sassuolo, Frattesi in attesa

La Roma è stanca di aspettare di Frattesi. Perché la priorità di Mourinho è quella di contare il prima possibile su una rosa al completo e considera fondamentale l’arrivo dei due rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Sul fronte Frattesi c’è da registrare uno stallo che perdura da quasi una settimana, che sta mettendo a dura prova la pazienza dei vertici romanisti che sono in trattative con il Sassuolo da tempo, come riporta Emanuele Zotti de Il Tempo. Tiago Pinto ritiene di aver fatto tutto il necessario per presentare un’offerta soddisfacente al Sassuolo, che valuta il cartellino del classe ’99 ben 35 milioni. Una quotazione che la Roma considera eccessiva e che rende la distanza tra le parti considerevole, nonostante i giallorossi abbiano messo sul piatto anche il cartellino di alcuni giovani. Il giocatore aspetta una chiamata per fare le valigie e ritornare nella Capitale, ma in attesa di sviluppi è tornato ad allenarsi con il Sassuolo e da questa mattina inizierà il ritiro a Vipiteno agli ordini del tecnico Dionisi. La situazione è complicata e se le cose non dovessero cambiare a breve, la pista potrebbe anche raffreddarsi. Tutto dipende dalla volontà Sassuolo: se gli emiliani decideranno di abbassare le richieste il ritorno di Frattesi diventerà realtà, altrimenti la Roma virerà su altri obiettivi. Nella lista di centrocampisti graditi figura anche Saul Niguez dell’Atletico Madrid, che è stato proposto ai capitolini. Ad oggi non ci sono trattative aperte ma è uno dei profili seguiti, così come Aouar del Lione, che andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Mkhitaryan nel ruolo di centrocampista offensivo.