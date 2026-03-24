Gasperini-Massara-Ranieri: c’è distanza. E il mister chiede un altro vertice

Alta tensione. La vittoria contro il Lecce non basta a riportare il sereno a Trigoria. Il clima resta tutt'altro che disteso in attesa di nuovi sviluppi. Le posizioni sono chiare e distanti: da una parte c'è Gasperini, che domenica nella pancia dell'Olimpico ha scelto la via del silenzio per evitare di alzare i toni dopo il rapido confronto con dirigenza e proprietà andato in scena venerdì scorso, che resta impaziente. Oltre ai temi della gestione delle sessioni di mercato del passato e della sfera medica, quello che preme all’allenatore è la pianificazione del futuro. Nonostante la mancata richiesta di tornare in Champions al primo anno, in una corsa che comunque vede la Roma ancora capace di giocarsi le sue carte, il tecnico ritiene inadeguata gran parte della rosa attuale soprattutto per lottare per le prime posizioni. E il numero di giocatori da inserire in estate, dopo che in tanti saluteranno per la fine del contratto, preoccupa parecchio Gasp. L'esigenza, ormai sempre meno nascosta, del piemontese è quella di avere un incontro più dettagliato e approfondito rispetto a quello andato in scena dopo il ko europeo col Bologna.