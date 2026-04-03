Benedetta primavera. La Roma ha salutato l'inverno ritrovando la vittoria con il Lecce, ma è arrivata all'ultima sosta dell'anno con le gomme gonne, complice un infermeria sempre più affollata. Durante la pausa, Gasperini ha lavorato con una rosa ridotta -
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Il Tempo
Gasp punta sulla rinascita di primavera
Arriva il periodo migliore per le squadre di Gasp, tra aprile e maggio il tecnico ha fatto sempre la differenza
dodici i nazionali giallorossi - e, come al solito, ha intensificato l'attività atletica per farsi trovare pronti nel momento cruciale della stagione. Non a caso l'Atalanta di Gasp, dopo la sosta di marzo, è stata una garanzia. Nel 2018/19 e 2020/21 sono arrivati i finali di stagione migliori. Tra aprile e maggio, Gasperini sa fare la differenza. L'obiettivo - scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo - è restare in corsa per la Champions a fine mese, quando rientreranno gli infortunati.
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