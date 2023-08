Gasp blocca Zapata

Gasperini blocca Zapata. Tiago Pinto è ancora a lavoro per consegnare un centravanti a Mourinho in un'estate caratterizzata da numerosi ritardi e situazioni sfavorevoli, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Una di queste è legata a doppio filo alla trattativa per Zapata, complicata proprio nei giorni successivi all'infortunio di El Bilal Toure, centravanti dell'Atalanta. Il classe 2001, pagato 30 milioni di euro dall'Almeria, ha infatti subito la rottura dell'inser-zione del tendine del retto femorale destro - una ricaduta per l'ivoriano, fermato per lo stesso motivo anche nel suo ex club - che terrà fuori l'attaccante per tutto il girone d'andata. Con Muriel in uscita, infatti Gasperini ha deciso di bloccare la trattativa con la Roma. Il giocatore tuttavia starebbe lavorando insieme al suo entourage per il trasferimento, forte anche di un accordo con il club capitolino per un contratto triennale fino al 2026 a 2,7 milioni di euro a stagione. Con l'Atalanta invece la trattativa era inizialmente impostata su un prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Successivamente la Roma ha voluto accontentare la società bergamasca sulla cessione a titolo definitivo, dividendo l'importo tra parte fissa e bonus, a differenza di quanto chiesto dalla Dea, che preferirebbe incassare in un'unica soluzione.