Funziona la cura Mou

Quarta a quindici punti, la Roma aspetta le gare con Juventus e Napoli per capire il suo reale valore

Come scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, la Roma ha un punto in più rispetto alla squadra allenata un anno fa da Paulo Fonseca, anche se la prova del nove arriverà alla ripresa del campionato, dopo le gare contro Juventus e Napoli . Durante la passata stagione infatti i principali problemi sono scaturiti dalla ‘sindrome dei big match’, che ha messo a repentaglio perfino l’accesso in Conference League (ottenuto all’ultima giornata).

A far ben sperare però sono i numeri della Roma mourinhana: rispetto ai bianconeri la squadra del portoghese ha subito due gol in meno e segnato cinque reti in più di Dybala e compagni. Sono undici i giocatori andati in gol da inizio stagione – più di ogni altra squadra in Italia – con Pellegrini a guidare la classifica marcatori giallorossa con 7 gol.