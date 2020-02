Solo la Roma in testa. Dan Friedkin e i suoi uomini sono concentrati sul dossier giallorosso e definiscono “una storia romanzata” il presunto blitz per acquistare il Milan. La fonte vicina al gruppo spiega: “Dan ha fatto un sondaggio riguardo al Milan sei o sette mesi fa – la dichiarazione a RomaPress – ma non c’era niente di formale. La trattativa che riguarda la Roma sarà presto conclusa». Entro 10-15 giorni la firma sul preliminare, riporta “Il Tempo”.