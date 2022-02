Friedkin compra il Cannes

L’imprenditore texano è pronto a lanciarsi in una seconda avventura nel calcio

Dan Friedkin non lascia ma raddoppia. Dopo aver comprato la Roma da James Pallotta nell’agosto del 2020, l’imprenditore texano è pronto a lanciarsi in una seconda avventura nel calcio, come riporta Il Tempo. Dalla Capitale d’Italia alla Costa Azzurra, in Francia segnalano una trattativa in stato avanzato per l’acquisto del Cannes, storico club fondato nel 1902 con un breve passato glorioso e due partecipazioni alla Coppa Uefa, ora finito tra i dilettanti (è terzo nel girone del campionato National 3, la quinta serie transalpina) e diretto dalla presidentessa Anny Courtade. L’offerta di Friedkin sarebbe considerata al momento la migliore tra quelle presentate e nelle prossime settimane l’affare potrebbe essere finalizzato. Ma cosa spinge il gruppo texano a investire in una società sì storica, ma lontana dal calcio che conta? A differenza della Roma, in questo caso il vero business avrebbe poco a che fare con obiettivi sportivi. L’Association Sportive de Cannes – nome completo del club – ha in dote le concessioni per sviluppare su alcuni terreni comunali un allettante progetto immobiliare. Stadio, cittadella sportiva ed edilizia, il modello ricalcherebbe quello avviato dal Nizza, poco distante da Cannes e zona spesso frequentata da Ryan Friedkin, figlio di Dan e vice presidente della Roma. La Francia è inoltre il Paese dove il banchiere Alessandro Barnaba, fido consigliere di Dan e Ryan, ha preso in mano il Lille. Questo nuovo possibile investimento dei Friedkin non sembra però in alcun modo legato alla Roma. Difficile immaginare, almeno ad oggi, una collaborazione dal punto di vista sportivo fra i due club.