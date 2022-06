Frattesi dice sì alla Roma

Altri passi in avanti a pranzo e cena per regalare Frattesi a Mourinho. Tiago Pinto ieri si è spostato da Roma a Milano per una serie di incontri di mercato (ci resterà anche oggi), avendo come priorità il centrocampista del Sassuolo, un obiettivo su cui si vuole stringere il cerchio nei prossimi giorni, scrive Il Tempo. Il general manager portoghese, a metà giornata, ha avuto un appuntamento con Beppe Riso, agente del classe 1999 ed è stata finalizzata l’intesa per la parte contrattuale su base quinquennale: in caso di ritorno nella Capitale - era stato ceduto per 5 milioni da Monchi nell’ambito dell’affare Defrel - Frattesi percepirà un ingaggio da circa 2 milioni.