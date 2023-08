Forfait col Milan, Dybala rinuncia alla nazionale

Dybala salta il Milan e rinuncia all'Argentina. Come riportato da Matteo Cirulli su Il Tempo, dopo il problema muscolare subito nel secondo tempo della sfida contro il Verona, l'ex Juventus non si è infatti mai allenato con il resto dei compagni. Le condizioni dell'attaccante si stanno valutando giorno per giorno, ma a poche ore dal big match dell'Olimpico con il Milan risulta difficile un suo possibile utilizzo. Il classe 1993 preferisce non rischiare e oggi comunicherà alla federazione argentina la rinuncia alla nazionale per gli impegni della sosta di settembre (ieri è arrivata la preconvocazione) cercando così di ritornare al 100% della condizione e a disposizione di Mourinho per la partita con l'Empoli in programma sempre all'impianto del Foro Italico il prossimo 17 settembre. Continuano invece i rispettivi piani individuali Pellegrini e Spinazzola, che anche nella giornata di ieri, dopo la seduta di martedì, hanno svolto un allenamento personalizzato che tuttavia dovrebbe far parte di una programmata gestione dei carichi di lavoro. Vista l'assenza di numerosi elementi Mourinho ha deciso di integrare nella seduta di ieri tre ragazzi della Primavera: oltre a Filippo Alessio centravanti prelevato in prestito lo scorso giugno dal Vicenza, si sono uniti a Smalling e compagni anche il terzino sinistro Matteo Falasca e Luigi Cherubini, ala sinistra classe 2004. Questa mattina alle ore 10 i giallorossi si riuniranno nuovamente al centro sportivo Fulvio Bernardini per l'ultimo allenamento prima della gara di domani.