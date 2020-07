Fonseca vuole un altro Pellegrini

Nuova linfa per il finale di stagione, scrive “Il Tempo”. Tra i giocatori da cui Fonseca si aspetta di più per le restanti 6 partite di campionato e il match europeo da dentro o fuori contro il Siviglia c’è sicuramente Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso ha vissuto da protagonista la prima parte di stagione e ha avuto il suo picco nella trasferta di Firenze. Dopo la pausa natalizia il vice-capitano romanista non è più riuscito ad avere la stessa continuità e a garantire la stessa qualità nelle giocate: nelle 15 sfide del 2020 gli assist sono stati solamente 3 e va poi segnalata la doppietta in Coppa Italia contro il Parma. Troppo poco per uno come lui, capace di segnare addirittura 8 gol in un solo anno con la maglia del Sassuolo. Il giocatore ha comunque la stima di Fonseca: “Ho fiducia totale in Lorenzo, è un bellissimo giocatore“, ha detto il tecnico.