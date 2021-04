Fonseca vede un’altra partita: “Abbiamo giocato bene”

C’è da sperare che sia un bluff. Oppure è semplicemente finita la sua voglia di lottare, sentendosi ormai condannato all’addio. Ascoltare Fonseca dire che “La Roma ha fatto una buona partita” lascia quantomeno perplessi, come riporta Il Tempo. Una squadra svuotata, negli effettivi disponibili ma soprattutto nell’animo, ormai arresa a chiudere un campionato che al massimo le potrà regalare una piazza in Europa League.

Ieri è arrivata la sentenza sulla rincorsa Champions, con un pareggio contro un Sassuolo altrettanto in emergenza. Eppure Fonseca diffonde messaggi positivi: “Dal punto di vista strategico abbiamo fatto una buona partita. Non siamo entrati bene ma dopo ci siamo sistemati e abbiamo creato situazioni pericolose. Non mi aspettavo di subire il pareggio, ma è stato merito del Sassuolo. Continuiamo nella lotta al quarto posto, adesso pensiamo alla gara con l’Ajax. Non sarà facile, è una squadra fortissima“.