Fonseca sorride, Diawara è pronto

Recuperato al 100%. È questa la diagnosi dello staff medico della Roma su Diawara dopo i primi giorni di allenamento individuale a Trigoria. Il ginocchio del centrocampista guineano, come riporta Il Tempo, ha risposto al meglio alle sollecitazioni del campo e può considerarsi completamente recuperato: “Mi sento bene, non vedevo l’ora di tornare in campo. Se si tornasse a giocare – ha detto a Roma Radio – dovremmo andare a mille per non perdere l’obiettivo che è arrivare tra le prime quattro”.

Intanto sul fronte della trattativa con il Lipsia per Schick si registrano le parole dell’agente del giocatore, Paska: “Ci sono contatti molto intensi, tutti sanno che l’importo del riscatto sarà inferiore”. Il procuratore è atteso in Germania ma la Roma è stata chiara: lo sconto sarà del 10% e soltanto se i tedeschi verseranno l’importo in un’unica soluzione.