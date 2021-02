Fonseca si gode il momento: “Mi è piaciuto quasi tutto, bella partita”

“Mi è piaciuto quasi tutto, siamo entrati molto forte, abbiamo fatto una bellissima partita“. Fonseca non può che essere soddisfatto della sua Roma dopo l’ampio successo, con annessa porta inviolata, contro l’Udinese, squadra che nell’ultimo periodo aveva fermato sul pari due big come Atalanta e Inter, come riporta Il Tempo.

Il tecnico, che ha aperto ad una possibile titolarità di Dzeko in Europa League, è rimasto particolarmente contento dell’approccio alla gara dei suoi, capaci di reagire dopo il ko con la Juventus, ma le lodi maggiori sono arrivate per la prestazione di Veretout, sul quale ha svelato un retroscena: “Avevamo fatto una sfida sui gol… Gli avevo chiesto di farne più di 10 in campionato, quando è uscito gli ho chiesto “Quanto manca?”. Ormai è a 9“.

Il centrocampista francese, che aveva “subìto” l’opera di convincimento di Fonseca quando in estate si era fatto sotto il Napoli (martedì scorso il suo agente ha discusso con Pinto di un adeguamento), è stato l’assoluto protagonista di giornata, dedicando la doppietta alle figlie e alla moglie: “Avendo perso punti a Torino dovevamo vincere. Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma secondo me potevamo fare meglio nel secondo. Facciamo bene ma poi concediamo facilmente occasioni. Abbiamo avuto un buon atteggiamento, dobbiamo guardare avanti e continuare così“.

Intanto in settimana arriverà il nuovo capo del marketing (straniero) e con ogni probabilità sarà ufficializzato l’accordo con New Balance per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica (tutto è già definito). Ieri poi ha fatto l’esordio sui cartelloni pubblicitari lo sponsor Leovegas, che si è appena legato ai giallorossi per questa seconda metà di stagione e per la prossima.