Fonseca: “Roma a testa alta”

Il tecnico: "Chi gioca per la Roma deve giocare sempre per vincere"

Testa alta, fino alla fine. Questo l’obiettivo di Paulo Fonseca esplicitato nella conferenza stampa prima della gara col Crotone (in programma stasera alle 18). Ecco, come riporta Il Tempo, le sue parole: “Lo stimolo di queste partite? . Quale campionato mi stuzzica per il futuro? Il mio futuro è nelle prossime quattro partite. Infortuni? In questa stagione non abbiamo avuto problemi fino a marzo”. E ancora: "Abbiamo avuto solo Zaniolo e Smalling che non sono cose muscolari. A marzo con tante partite, giocando tre partite con gli stessi giocatori è successo tutto questo. Poi sono aumentati. Come detto in passato, questo è successo anche nelle altre squadre in Europa che hanno giocato tanto. Il Bayern ha giocato col PSG senza tanti titolari. Quanti cambiamenti servono per la Roma in Champions? Non sarò l’allenatore nella prossima stagione. Non è giusto che io faccia questa valutazione”.