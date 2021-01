Fonseca ride, Mkhitaryan recupera

Una buona notizia per Fonseca, che spera di schierare Mkhitaryan contro il Verona. L’armeno sembra aver superato il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la gara con lo Spezia e ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: se anche oggi non dovesse avvertire fastidio la possibilità di vederlo in campo dal 1′ diventerebbe concreta. Una manna dal cielo per il tecnico, scrive “Il Tempo”, che dovrà fare a meno di Pedro – anche ieri ha lavorato a parte – e Dzeko. Continuano ad arrivare segnali positivi da Pellegrini. Il capitano sta smaltendo un affaticamento ma si allena regolarmente con la squadra e punta ad una maglia da titolare. Intanto El Shaarawy spera nella prima convocazione della sua seconda avventura alla Roma. Oggi il Faraone non si allenerà con la squadra – l’inizio della seduta è fissato per le 11 – ma nel pomeriggio scenderà in campo per una sgambata prima di unirsi ai compagni nella rifinitura di domani in cui Fonseca valuterà il suo stato fisico e deciderà se portarlo subito in panchina.