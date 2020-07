Fonseca felice a metà: Pellegrini oggi si opera

L’obiettivo quinto posto non è quello che sperava di raggiungere ad inizio anno, ma Fonseca può definirsi soddisfatto per la quinta vittoria in sei partite – un po’ meno per la frattura di Pellegrini – dopo aver iniziato un nuovo percorso con il modulo che prevede la difesa a tre e due trequartisti, come riporta Il Tempo.

“E’ una vittoria importante. Ci siamo presi i tre punti con carattere, non abbiamo sofferto molto, abbiamo preso gol soltanto da palla ferma. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, abbiamo pressato e bene e siamo stati reattivi una volta persa palla. Contro una squadra come la Fiorentina, non è facile creare occasioni da gol e trovare spazi e noi l’abbiamo fatto” il commento del portoghese, che ha poi analizzato il “problema” delle reti subite su calcio d’angolo: “Vediamo come correggere questo errore. Non è normale sbagliare da palla inattiva, durante la stagione non ci è successo quasi mai”.

Sorride anche Diawara, sempre più vicino ai livelli di rendimento che ha avuto prima del problema al menisco: “L’infortunio e la pausa – ha detto il guineano – non mi hanno aiutato, ora la fiducia aumenta e mi vengono le giocate. Questo modulo ci sta dando una grande mano”.

La squadra riprenderà oggi pomeriggio ad allenarsi in vista della doppia trasferta con Torino e Juventus (un eventuale ritiro in Piemonte dipenderà dalla data dell’ultima giornata). Da valutare la presenza o meno di Pellegrini, che ha rimediato una frattura al setto nasale e sarà operato stamattina dopo che già ieri sera gli sono stati applicati dei punti di sutura.

Intanto Pedro su Instagram ha salutato il Chelsea: la sua avventura alla Roma è pronta ad iniziare dopo le visite mediche.