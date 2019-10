Fonseca esulta: “Abbiamo carattere”

“Questi giocatori hanno un carattere grande”. Come riporta Il Tempo, nuova prova caparbia della Roma di Fonseca, che nonostante l’inferiorità numerica ha dimostrato di essere un gruppo compatto e forte. Il tecnico portoghese, che sabato affronterà la gara col Napoli senza Fazio e probabilmente Jesus, si è dimostrato più che soddisfatto per i tre punti conquistati alla Dacia Arena: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto molte occasioni nonostante l’uomo in meno. Penso che abbiamo meritato di vincere. Il carattere di questi giocatori è grande, hanno capito che serviva difendere ma anche attaccare con molto pericolo. Quando tu stai in dieci la tendenza è di difendere, ma noi non l’abbiamo fatto. Noi volevamo fare più di un gol”. Il riferimento è sopratutto alla terza rete, siglata da Kluivert dopo una splendida ripartenza corale.