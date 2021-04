Fonseca: “Era importante non rischiare”

Contava solo il risultato e scongiurare ulteriori infortuni, come riporta Il Tempo. Fonseca e la Roma hanno portato a termine la missione, nonostante il massiccio turnover praticato dal tecnico: “Era importante far riposare chi aveva giocato ad Amsterdam – spiega l’allenatore – abbiamo avuto difficoltà nei primi 25 minuti col loro pressing a uomo, poi c’è stato equilibrio. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, abbiamo capito quanto era importante difendere il risultato“.

Adesso nella testa dei giocatori c’è solo la sfida di giovedì prossimo contro l’Ajax all’Olimpico, dove i giallorossi si giocheranno l’accesso alla semifinale di Europa League: “Servirà la massima attenzione in fase difensiva – le parole di Fonseca – è fondamentale non dare la qualificazione per scontata e non pensare soltanto a difendere. Sarebbe molto importante segnare almeno un gol“.

Per questo a Trigoria la speranza è quella di poter schierare Mkhitaryan dall’inizio, ma il tecnico non si sbilancia: “Ha fatto solo un allenamento e ha giocato mezz’ora. Vedremo come si allenerà“.