Fonseca blinda Mkhitaryan: “Resta”

“Voglio che Mkhitaryan rimanga e anche lui vuole restare”. Non fa troppi giri di parole Fonseca in un’intervista ad una tv ucraina per esternare al mondo esterno il proprio innamoramento per l’armeno, un calciatore su cui il tecnico vuole assolutamente contare anche per la prossima stagione. “Dovrebbe essere chiaro che ora tutto è in pausa e dovremo parlare con l’Arsenal. Ma voglio continuare a lavorare con lui, è un grande giocatore e un grande uomo” il messaggio lanciato dall’allenatore giallorosso, che chiederà alla Roma di fare uno sforzo per trattenere Mkhitaryan, arrivato in prestito secco dagli inglesi, squadra con cui ha un solo anno di contratto rimanente. Fonseca – riporta “Il Tempo” – si è poi lasciato andare anche riguardo l’interesse per alcuni giocatori dello Shakhtar: “Sceglierei due calciatori per la Roma, anche se in realtà non abbiamo bisogno di un gran numero di acquisti, possiamo fare affidamento su quelli che abbiamo ora”. Gli occhi dei giallorossi si sono posati su Marcos Antonio – la valutazione è però fuori mercato – e su Kovalenko, che si libererà a parametro zero. Un altro nome sul taccuino di Petrachi è quello di Tomiyasu del Bologna.