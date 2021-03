Fonseca alle prese con il suo passato

Per Fonseca è arrivato il momento di pensare alla sfida di Europa League contro lo Shakhtar, la squadra con cui ha alzato tre scudetti in Ucraina. Oltre ad essersi consacrato come allenatore di caratura internazionale, Fonseca ha lasciato tanti calciatori con cui ha instaurato un forte legame personale. Nomi noti anche al pubblico romanista visto che sono quasi gli stessi che nel 2018 vennero sconfitti in Champions dalla Roma di Di Francesco. Nell’11 titolare, oltre a Marlos, dovrebbe esserci dall’inizio anche Vitao, Dodo, Maycon, Tetè e Moraes, oltre a Taison ed Ismaily.

Il passato per Fonseca è soprattutto una questione di cuore visto che in Ucraina ha trovato l’amore. Quello di giovedì sarà un match particolare anche per i suoi collaboratori che con lo Shakhtar hanno trascorso momenti importanti. Dolci ricordi che ora sono stati riposti in un cassetto visto che attualmente la preoccupazione di Fonseca riguarda la squadra da schierare. Non ci saranno sicuramente Dzeko e Veretout e, probabilmente anche Ibanez. Davanti c’è da affrontare la questione Mayoral col tecnico che sta valutando l’opzione Mkhitaryan prima punta.