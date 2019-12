Follia al Franchi: dopo il 3-1 vola in campo un bullone

Spiacevole episodio da segnalare al Franchi, scrive “Il Tempo”. Al 28° della ripresa della sfida tra Fiorentina e Roma un tifoso – come riferito dal bordocampista di Sky – ha lanciato un pesante oggetto d’acciaio in campo subito dopo la rete del 3-1. Fortunatamente il gesto non ha avuto alcuna conseguenza poiché l’oggetto, simile ad un bullone di un’automobile, non ha colpito nessuno dei giocatori in campo e nessuno dei componenti della panchina. L’accaduto non è però sfuggito al direttore di gara Orsato, che ha visto la scena e ha consegnato quanto tirato sul terreno di gioco al quarto uomo Manganiello, che ha provveduto a segnalare tutto quanto all’ispettore federale. La vicenda sarà sicuramente riportata nel referto dell’arbitro e in quello degli ispettori federali: la palla passerà poi al giudice sportivo che dovrà valutare eventuali sanzioni per la Fiorentina di Commisso.