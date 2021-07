Fine dei giochi: lo stadio non si farà a Tor di Valle

Ieri l’Assemblea capitolina ha posto la parola “fine” approvando la delibera per la revoca del pubblico interesse

Diciassette voti favorevoli, due non votanti, 29 assenti: con questi numeri, come riporta Il Tempo, l’Assemblea capitolina ha posto la parola “fine” al progetto Stadio della Roma di Tor di Valle, approvando la delibera per la revoca del pubblico interesse. La seduta era in “seconda convocazione”, cioè con un numero legale più basso dei 24 presenti di una “prima convocazione”: bastavano solo 16 in Aula per garantire la validità della seduta. Determinanti per il passaggio dell’atto i voti del Pd Giulio Pelonzi e Giulio Bugarini e di Stefano Fassina la cui presenza e il cui voto consente di rimanere sopra il quorum di 16. Il Pd ha presentato una serie di emendamenti, con l’appoggio dei 5Stelle, che hanno cancellato dalla delibera alcuni riferimenti al possesso delle aree. L’approvazione di questi emendamenti è stata la chiave di svolta per l’accordo con i grillini e il voto finale a favore della revoca.