Finalmente Belotti. Camara in mediana

Forse faranno in tempo a salutarsi a Trigoria, altrimenti la prima stretta di mano tra lo Special One e il suo nuovo centravanti arriverà dopo la trasferta di Torino, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

Perché nel giorno in cui José Mourinho lascerà la Capitale in vista del big match di domani in casa della Juventus, Andrea Belotti vivrà i suoi primi momenti da giocatore della Roma. O almeno inizierà a respirare l’aria di quella che sta per diventare la sua nuova città, visto che per l’ufficialità potrebbe arrivare tra domenica e lunedì.