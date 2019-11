Festa del Bambino Gesù, Florenzi e Immobile festeggiano in Vaticano

Centocinquant’anni e ancora molto da fare. Come riporta Il Tempo, grande serata di beneficenza, ieri, presso l’aula Paolo VI del Vaticano. Per celebrare il secolo e mezzo di attività dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono accorse tante star, dello spettacolo, della musica e dello sport. A guidare queste ultime, il capitano della Roma Alessandro Florenzi e quello della Lazio Ciro Immobile, divisi in campo ma sempre uniti nella solidarietà. Tra i tantissimi artisti presenti, oltre al conduttore dell’evento Amadeus, Pippo Baudo, Tiziana Rivale, Francesco Renga, Fabio Rovazzi e Alessandra Amoroso. Al centro dell’evento, le storie, le vite, le emozioni, dei bambini. “Desidero ringraziare tutti gli artisti – ha dichiarato Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù – abbiamo davanti una grande sfida e possiamo farcela solo con l’aiuto di tutti”.