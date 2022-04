Fermare la “sua” Inter, Mourinho ci riprova

Il tecnico pronto a dare il primo dispiacere da rivale al pubblico che lo osanna ancora a San Siro

Inter-Roma di oggi alle 18 è piena di significati, la semifinale dei giallorossi in Conference League, che infiamma già la città, è un capitolo da aprire non prima delle 20. È il terzo confronto stagionale, nei primi due non c’è stata storia, col 3-0 confezionato in meno di 45 minuti all’andata da un’Inter favorita dalle troppe assenze romaniste e il 2-0 in Coppa Italia in un’altra gara sbilanciata. Ma da gennaio qualcosa è cambiato. La Roma non perde più, 12 risultati utili consecutivi dopo il ko con la Juventus che hanno accorciato di sei lunghezze la distanza dai campioni d’Italia: 26 punti ottenuti dai giallorossi contro i 20 dell’Inter nelle ultime 12 giornate, un trend che fa sperare in un confronto più equilibrato stasera.