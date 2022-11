Femminile, trionfo giallorosso: la Roma vince la Supercoppa contro la Juve ai rigori

Super Roma in Supercoppa, ed arriva il secondo trofeo della storia. L’As Roma femminile di Alessandro Spugna, scrive Il Tempo, fa l’impresa battendo 5-4 la Juventus dopo i rigori e conquista la Supercoppa italiana. Una vittoria strameritata per la determinazione, la grinta, l’abnegazione e la qualità messe in campo, ma anche sofferta, per l’elevato spessore dell’avversaria. Al Tardini di Parma, la Roma inizia col piglio giusto dimostrando di non aver paura e al 19’ minuto passa in vantaggio. Haavi serve Giacinti in area e l’ex-Milan è una killer, nulla da fare per Peyraud-Magnin.