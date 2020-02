Femminile, Roma a caccia della semifinale in Coppa Italia

L’As Roma Femminile a caccia di un pass per la semifinale, scrive “Il Tempo”. Oggi le giallorosse di Betty Bavagnoli scendono in campo alle 14:30 contro il San Marino Academy, squadra di Serie B, nella gara d’andata per i quarti di Coppa Italia. L’occasione è ghiotta, visto lo scarso livello tecnico degli avversari. L’allenatrice delle capitoline Bavagnoli ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito: “La Coppa è fondamentale, ci crediamo tantissimo e vogliamo fare il meglio possibile. Ci arriviamo bene, con al testa giusta, ci siamo preparate bene. Stiamo lavorando sulla nostra consapevolezza, mentalità e lo stiamo vedendo nelle ultime due gare”.