Femminile, la Roma piega anche San Marino

Bottino pieno per la Roma femminile e seconda vittoria di fila in campionato per le giallorosse che in casa rifilano al San Marino Academy un secco 2-0. Il primo centro arriva al 21′ del primo tempo con Annamaria Serturini. Il divario tra le due squadre è piuttosto evidente e confermato anche nella ripresa con il raddoppio della Bonfantini allo scadere.

Buona performance per le ragazze nonostante qualche piccolo calo. “Vittoria fondamentale – le parole della coach Bavagnoli – ci permette di affrontare questo periodo di sosta con consapevolezza e tranquillità verso l’ultima parte di stagione“.