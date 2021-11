Femminile, dominio giallorosso anche in Coppa Italia

Le giallorosse, detentrici del titolo espugnano infatti il campo del Tavagnacco 5-0

Esordio coi fiocchi per la Roma Femminile in Coppa Italia. Le giallorosse, detentrici del titolo espugnano infatti il campo del Tavagnacco 5-0. Gara mai in discussione, con le ragazze di Alessandro Spugna in gol già dopo undici minuti con Lazaro. Come riporta Il Tempo, la Roma domina e prima di andare a riposo raddoppia con Ciccotti. Al 76’ Giugliano di testa cala il tris giallorosso. Le padrone di casa capitolano ancora due minuti dopo, stavolta è Pirone a trovare la via della rete da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner. Andressa sigilla la cinquina romanista. "Le ragazze sono state brave a lavorare bene negli spazi – spiega al termine della partita mister Spugna – ora dobbiamo continuare a migliorare, troveremo ancora tante squadre che si chiuderanno come ha fatto il Tavagnacco. La partita di oggi rappresenta per noi un passo avanti".