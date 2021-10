Femminile, al Tre Fontane c’è Roma-Juventus

Mister Spugna deve fare i conti con due assenze pesanti: oltre a Nina Kajzba, mancheranno anche Manuela Giugliano e Claudia Ciccotti

Scontro diretto per l’alta classifica per la Roma Femminile. Alle 14.30 le giallorosse affrontano le Campionesse d’Italia della Juventus al Tre Fontane (diretta La 7 e Timvision) nella prima gara della stagione con il pubblico sugli spalti: l’impianto dell’Eur infatti sarà aperto al 50%, scrive Il Tempo. Le bianconere – a caccia di una rivincita dopo la semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione – sono prime a a punteggio a quota 12, la Roma invece è ferma a 9 punti ma ha disputato una partita in meno. Mister Spugna deve fare i conti con due assenze pesanti: oltre a Nina Kajzba – operata dopo aver riportato la rottura del crociato in nazionale – mancheranno anche Manuela Giugliano e Claudia Ciccotti. La numero 10 è stata sottoposta ad un’artroscopia diagnostica (escluse lesioni al menisco) e sta seguendo il percorso di riabilitazione post operatorio, Ciccotti invece è alle prese con un risentimento al flessore destro.