Felix parte, oggi l’ok per Belotti

A mettere la parola fine alla storia di Felix Afena Gyan da giocatore della Roma ci ha pensato José Mourinho. Il tecnico, che aveva lanciato il ghanese in Serie A, durante la conferenza stampa ha sancito l’interruzione dell’avventura...

Redazione

A mettere la parola fine alla storia di Felix Afena Gyan da giocatore della Roma ci ha pensato José Mourinho. Il tecnico, che aveva lanciato il ghanese in Serie A, durante la conferenza stampa ha sancito l’interruzione dell’avventura romanista del diciannovenne: “Non è convocato per Torino, esiste una possibilità altissima che possa essere trasferito e non vogliamo rischiarlo”.

La possibilità si concretizzerà nella mattinata di oggi, quando l’attaccante svolgerà le visite mediche per la Cremonese, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Il viaggio di Felix sbloccherà l’arrivo di Andrea Belotti, che da ieri è in attesa di un segnale per imbarcarsi sul volo privato che lo porterà nella Capitale.

Ancora da definire invece la trattativa per Camara dell’Olympiacos, che i giallorossi vorrebbero portare in Italia in prestito con diritto di riscatto mentre da Atene continuano ad insistere per l’obbligo.