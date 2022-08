Felix in partenza: destinazione Salernitana o Sassuolo

L'attacco della Roma potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Come riporta Il Tempo, oltre alla cessione di Eldor Shomurodov, per cui la trattativa con il Bologna è attualmente in fase di stand-by, gli altri componenti del reparto offensivo che potrebbero partire sono Felix ed El Shaarawy. Per il Faraone, al momento, non si registrano offerte: i sondaggi di inizio estate effettuati da Monza ed Atalanta sono rimasti tali. Felix, invece, ha due pretendenti alla finestra. Una è la Salernitana, prossima avversaria della Roma nella prima giornata di campionato, di Morgan De Sanctis che ha contribuito a portarlo a Trigoria. L’altra è il Sassuolo, sempre vigile sui giovani in casa giallorossa.