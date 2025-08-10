Servono i gol. L'ha sottolineato a più riprese Ranieri nella parte conclusiva della passata stagione, l'ha capito Gasperini nel giro di un mese alla guida della Roma, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Ieri, al termine dell'amichevole vinta contro l'Everton, il tecnico di Gruglasco ha svelato la richiesta di un attaccante fatta alla proprietà nella riunione di venerdì. Ferguson è un'incognita per i trascorsi fisici, Dovbyk - nonostante Gasperini abbia ammesso di apprezzarlo - continua a mostrare i limiti tecnici e caratteriali dello scorso anno. Il centravanti ucraino potrebbe anche partire, ma serve un'offerta congrua - almeno 32 milioni - per evitare una minusvalenza. Un profilo considerato nelle ultime settimane per rinforzare l'attacco è quello di Fabio Silva, anche se manca l'apertura del Wolve-rhampton ad una formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo. Il portoghese è in scadenza nel 2026, ma il club inglese può attivare l'opzione per un ulteriore anno di contratto. L'attaccante classe 2002, che gode del gradimento di Gasperini, è reduce dalla stagione in prestito al Las Palmas, con cui ha realizzato dieci reti.

Per avere maggior margine di manovra sul mercato Massara potrebbe optare per una cessione pesante. Nulla di più di qualche sondaggio dall'Arabia Saudita, in particolare dell'Al Nassi, per N'Dicka. Arrivato a parametro zero nell'estate del 2023 - solo 4 milioni pagati per le commissioni - l'ivoriano consentirebbe di mettere a segno un'importante plusvalenza nell'anno in cui sarà impegnato nella Coppa d'Africa. La Roma ha l'accordo con Ziolkowski e, adesso, deve limare gli ultimi dettagli con il Legia Varsavia.