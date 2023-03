Europa League, giovedì l’andata degli ottavi contro la Real Sociedad

Giovedi alle 18.45 è in programma l’andata del doppio confronto con la Real Sociedad valevole per gli ottavi di finale di Europa League, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La squadra di Alguacil è reduce dal pareggio interno (0-0) contro il Cadice, ed è stata scavalcata in classifica al terzo posto dall’Atletico Madrid. I baschi non vincono in campionato dal 13 febbraio sul campo dell’Espanyol, e l’ultima gara europea giocata risale alla sconfitta interna indolore contro il Manchester United del 3 novembre. Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa nel pomeriggio di mercoledì, quando in compagnia di un calciatore presenterà la sfida alla Real. Sarà fondamentale cercare di indirizzare la sfida già nel match dell’Olimpico, viste le insidie che la trasferta dell’Anoeta. Tra i due impegni contro gli spagnoli (ritorno il 16 marzo alle 21) è in programma il match interno di campionato contro il Sassuolo che resta importante per la corsa al quarto posto.