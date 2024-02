Esperimenti tattici aspettando Smalling

Prosegue la preparazione della Roma a Trigoria in vista della sfida con il Cagliari, con De Rossi che vede tornare ad allenarsi in gruppo Renato Sanches e per la prima volta, anche il nuovo acquisto Baldanzi. Come riportato da Il Tempo, continua invece il lavoro personalizzato Smalling, che ha svolto solamente parte della seduta con la squadra. Il tecnico giallorosso potrebbe riproporre quanto visto all'esordio all'Olimpico. Un modulo con due trequartisti a supporto di Lukaku, e un centrocampo a 3, in modo tale da sfruttare anche le vie centrali.