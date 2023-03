Esame di spagnolo

Come di consueto, l'Olimpico sarà stracolmo: previste circa 61mila persone, con pochissimi biglietti rimasti in vendita fino a ieri sera, per quello che sarà il 26° sold out in casa giallorossa. Il match contro gli spagnoli nasconde diverse insidie, che lo stesso Mourinho ieri ha sottolineato in conferenza stampa: "Sono un'ottima squadra, onestamente è difficile trovare punti deboli. Imanol è sicuramente un bravissimo allenatore, la squadra sta molto bene organizzata sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Ha giocatori tecnicamente molto bravi, nella Liga stare quarti dietro ai tre giganti è tanta roba, è veramente una squadra di qualità".