Esame di maturità

La corsa alla Champions League della Roma riprende dal Via del Mare di Lecce, dove alle 18 gli uomini di Mourinho sfideranno i giallorossi guidati da Marco Baroni, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Una gara, quella contro i pugliesi, ricca di insidie, e che apre la prima settimana con tre gare per la Roma. Dopo la trasferta in Salento, infatti, la squadra capitolina giocherà ancora fuori casa, a Salisburgo, per l'andata dei playoff di Europa League, per poi chiudere la settimana domenica sera all'Olimpico contro il Verona.