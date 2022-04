Esame di maturità

La Roma contro la Sampdoria deve vincere per trasformare il derby dominato prima della sosta in un trampolino di lancio

Maturità. Quella che deve dimostrare di avere oggi la Roma a Genova contro la Sampdoria, come riporta Il Tempo. Per continuare a inseguire un posto in Europa, rispondendo al successo di ieri della Lazio. Per trasformare il derby dominato prima della sosta in un trampolino di lancio. Per arrivare in Norvegia – dove giovedì giocherà l’andata dei quarti di Conference League – avendo fatto il proprio dovere in campionato. Proprio i doriani nella gara d’andata hanno scoperchiato i limiti di mentalità dei giallorossi, fermandoli all’Olimpico dopo il successo di Bergamo, che ha rappresentato solo una parentesi in un periodo di prestazioni deludenti. “Qualche volta può succedere – spiega Mourinho – a una squadra che non ha la mentalità giusta e non sa cosa vuol dire giocare per vincere qualcosa. Se ce l’hai invece capisci che i punti sono sempre importanti e che gli obiettivi sfumano per questi piccoli cali di concentrazione". La prova di oggi servirà a capire quanto il derby abbia “rilassato” le menti della Roma, con una sosta di mezzo che non ha certo aiutato a far restare il gruppo sul pezzo. La partita contro la Samp, avverte Mourinho, sarà tutt’altro che semplice: “Giochiamo in uno stadio bellissimo, con dei tifosi innamorati e contro un allenatore bravo: non è una gara da sottovalutare. Dovremo fare molto bene".