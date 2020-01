Emergenza terzini: Peres si candida

Con un Dzeko in più rispetto a Parma, Fonseca prepara la sfida contro il Genoa. Il tecnico si ritrova senza terzini vista la contemporanea squalifica di Florenzi e Kolarov. Con il recuperato Santon praticamente certo di una maglia da titolare e con Spinazzola, Juan Jesus e Cetin in partenza, si candida Peres inserito ieri nel finale. Da valutare – riporta “Il Tempo” – le condizioni di Perotti, uscito per un affaticamento al polpaccio, e Pellegrini colpito alla caviglia: non dovrebbero essere acciacchi preoccupanti.