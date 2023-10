Emergenza in difesa col Servette

La Roma torna a Trigoria in vista dell’esordio casalingo in Europa. Lo Special One avrà a disposizione due giorni per preparare la sfida di giovedì sera contro il Servette. Come sottolinea Matteo Cirulli su 'Il Tempo', sarà nuovamente emergenza in difesa: non recupereranno né Smalling né Llorente, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni, con il tecnico portoghese che dovrà chiedere gli straordinari a Mancini e N’Dicka, alla sesta partita consecutiva da titolari - il centrale ex Alatanta fino a ora non ha mai saltato una gara, partendo sempre dal primo minuto. Due le soluzioni per completare il terzetto difensivo: la prima scelta è arretrare Cristante - che insieme a Rui Patricio è il calciatore con più minuti disputati nella Roma. La seconda soluzione è quella di utilizzare Celik come braccetto di destra, andando quindi a spostare Mancini al centro e lasciando N’Dicka sul centro sinistra. Turnover in attacco: riposerà Dybala.