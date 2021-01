El Shaarawy stop per il Covid. Retroscena Papu: no dell’Atalanta all’offerta della Roma

Un piccolo intoppo, che non metterà a rischio il ritorno alla Roma, come riporta Il Tempo. El Shaarawy era atteso ieri mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche dopo aver rescisso il contratto con lo Shanghai (parte dell’indennizzo previsto scatterà già alla prima presenza), ma il tampone a cui si era sottoposto sabato dopo il rientro da Dubai ha evidenziato una bassa positività al Covid.

L’esterno offensivo dovrà quindi attendere un nuovo test che verrà svolto domani: in caso di negatività arriverà il semaforo verde per sottoporsi agli esami medici. Pinto, che accoglierà anche Reynolds, ha accelerato sul Faraone dopo che l’Atalanta ha sbarrato la strada per Gomez: la Roma aveva presentato un’offerta per il Papu, ma Percassi ha bloccato la cessione a qualsiasi squadra italiana.

Capitolo uscite: la Sampdoria è in pressing per Santon, mentre il Parma ha l’accordo con i giallorossi per Fazio, che però è titubante. L’argentino ha parlato al telefono con D’Aversa, sicuro di aver fatto le mosse giusto per convincere il giocatore.