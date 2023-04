El Shaarawy, l’uomo in più di Mourinho

Continua il lavoro a Trigoria in vista della sfida di sabato contro il Torino. I giallorossi sono scesi in campo ieri mattina per il primo vero allenamento dopo lo scarico di martedì scorso, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo il gol del 3-0 con le Sampdoria, si è allenato ieri con anche Stephan El Shaarawy. Il Faraone è ormai considerato una certezza da Mourinho, che lo ha spesso elogiato sia per la disponibilità, sia per le ottime prestazioni sfornate in questa stagione. Il classe ‘92, dal suo ritorno dalla Cina nel genna10 2021, si è infatti messo a totale disposizione della squadra, andando a ricoprire ruoli completamente diversi da quelli precedenti, dove giocava prevalentemente da ala sinistra. in questo campionato il Faraone ha infatti giocato sia da esterno sinistro in una di fesa a 3, andando quindi a imparare dettami tattici fuori dalle sue corde, sia il ruolo da trequartista, in una posizione più centrale, con l’impossibilità di fare la fascia per poi rientrare sul piede forte. Nonostante la zona d'azione più arretrata El Shaarawy è riuscito a trovare le via del gol per cinque volte in questa stagione realizzando anche due assist. Numeri non da poco conto se si considera che non è un titolare nelle gerarchie di Mourinho: dall'inizio del campionato.