El Shaarawy e Villar convocati

Rientri importanti per mister Fonseca in vista della sfida di mercoledì sera contro l'Inter a San Siro. Buone notizie anche per Darboe e Ibanez.

Buone notizie per Fonseca in vista dell'impegno di domani contro l'Inter. Ieri, come riporta Il Tempo, sia Villar che El Shaarawy hanno ricominciato a lavorare con il gruppo e saranno inseriti nella lista dei convocati. Il Faraone si è lasciato definitivamente alle spalle i problemi muscolari e si sente bene fisicamente, pronto per giocare. Nella partitella ha anche segnato un gran gol sotto gli occhi attenti del mister. In crescita anche la condizione di Carles Perez, che sarà valutato nuovamente prima della seduta di oggi ma Fonseca vorrebbe tutelare lo spagnolo in vista del derby di sabato prossimo. Diawara, invece, continua ad allenarsi individualmente a seguito della ricaduta del sovraccarico alla zona pubica. Smalling è ancora alle prese con i soliti problemi muscolari e non verrà tentato un suo recupero-lampo. Difficile il rientro a breve sia per Spinazzola che per Veretout che potrebbero riprendere con la Roma direttamente sotto la gestione Mourinho. Stessa situazione per Zaniolo, che sicuramente salterà gli europei ed è molto probabile che riprenderà la prossima stagione a vestire la maglia giallorossa. Per domani recuperati anche Darboe e Ibanez.